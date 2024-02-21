Події

20:01 21.02.2024

Туреччина охоронятиме територіальні води Сомалі протягом десяти років

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Туреччина охоронятиме територіальні води Сомалі протягом десяти років

ВМС Туреччини в рамках підписаної з Сомалі угоди про оборону та економічне співробітництво охоронятиме територіальні води цієї країни протягом 10 років, передає в середу агентство "Анадолу" з посиланням на заяву президента Сомалі Хасана Шейха Махмуда.

"Наші турецькі брати в рамках цієї угоди захищатимуть наш водний простір протягом 10 років. Після 10 років співпраці у нас уже буде військово-морський флот для захисту наших морів", - заявив він журналістам.

За його словами, угода також охоплює співпрацю з питань боротьби з тероризмом, зовнішніми загрозами, піратством, незаконним рибальством, а також - розробку морських ресурсів.

Він наголосив, що ця угода Сомалі з Туреччиною "не має ворожих цілей стосовно Ефіопії або будь-якої іншої країни".

Агентство зазначає, що в Сомалі, де діє терористичне угруповання "Аш-Шабаб", протягом довгих років спостерігаються проблеми з безпекою.

 

 

Теги: #оборона #туреччина #сомалі

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