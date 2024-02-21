Відновлення зруйнованих об'єктів на Київщині: БЕБ запобігло розтраті понад 686 млн грн бюджетних коштів

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки в Київській області від початку року проаналізували понад тисячу тендерних закупівель на загальну суму майже 6 млрд грн, особливу увагу приділяючи питанню відновлення житла внаслідок агресії РФ, повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

"Співробітники БЕБ щоденно здійснюють аналіз державних закупівель з метою підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. З початку року ми вже направили 25 рекомендацій до замовників послуг з метою упередження неефективного використання коштів з місцевого бюджету. Таким чином упереджено розтрату понад 686 млн гривень бюджетних коштів", - сказав керівник теруправління БЕБ у Київській області Максим Кутерга, слова якого наводяться в повідомленні на сайті БЕБ.

Зазначається, що після деокупації Київщини значна частина проєктно-кошторисної документації розроблялася швидкими темпами з огляду на необхідність оперативного відновлення зруйнованого. "Внаслідок цього якість чималої кількості проєктів є вкрай низькою, не враховуючи реальний обсяг необхідних робіт. Крім того, за результатами аналізу ринкових цін на будівельні матеріали та вироби, встановлено чимало випадків завищення цін на окремі позиції, роботи та послуги", - йдеться в повідомленні.

Констатується, що наразі всі договори на проведення робіт підписуються підрозділами Київської обласної військової адміністрації за динамічними цінами. "Враховуючи рекомендації БЕБ вони ретельно перевіряються, а вже під час підписання актів виконаних робіт за потреби коригуються кошторисником, що у фінальному результаті дає змогу запобігати неефективному використанню та розтраті бюджетних коштів", - зазначено в повідомленні БЕБ.

На думку голови Київської ОВА Руслана Кравченка, побудувати систему так, щоб усі процеси відновлення були повністю прозорими - це спільне завдання всіх державних органів. "Це умова довіри людей і запорука співпраці з міжнародними партнерами", - вважає Кравченко.