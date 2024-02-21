Генштаб ЗСУ: Війська РФ за минулу добу завдали три ракетних і 84 авіаційних удари

Російські окупаційні війська за минулу добу завдали 3 ракетних і 84 авіаційні удари, здійснили 71 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях військ Сил оборони і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку станом на 18:00 середи.

Як випливає з повідомлення Генштабу у фейсбуці, артилерійських і мінометних обстрілів зазнали понад 115 населених пунктів України.

Уточнюється, що "ворог завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Мілове, Вільхуватка, Григорівка Харківської області; неподалік Петропавлівки Харківської області; біля Макіївки, Білогорівки Луганської області та Лиману, Свято-Покровська, Сіверська Донецької області. Також противник завдав авіаційного удару в районі Нью-Йорка Донецької області та в районах населених пунктів Новопокровське, Новобахмутівка, Степове, Семенівка, Орлівка, Ласточкине Донецької області.

Російські окупаційні війська завдали авіаційних ударів біля населених пунктів Красногорівка, Катеринівка, Антонівка, Парасковіївка, Костянтинівка Донецької області. Від авіаударів постраждали Урожайне і Старомайорське Донецької області, а також Кринки і Чорнобаївка Херсонської області.