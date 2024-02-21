Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 51 бойове зіткнення, найбільш активними бойові дії були на авдіївському та мар'їнському напрямках

Упродовж доби відбулося 51 бойове зіткнення, зокрема на авдіївському напрямку (біля Степового, Ласточкиного, Первомайського та Невельського) відбито 12 атак російських військ, на мар'їнському - 10, на запорізькому - 7, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку станом на 18:00 середи.

Як повідомляє Генштаб у фейсбуці, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

"На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без істотних змін... На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріл населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України", - інформує Генштаб.

Як повідомляється, на куп'янському напрямку ворог здійснив 2 спроби наступу біля Синьківки та Табаївки Харківської області. На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки поблизу Тернів та Виїмки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На бахмутському напрямку силами оборони відбито атаку неподалік Кліщіївки на Донеччині, де ворог за підтримки авіації намагався покращити тактичне положення. "На Авдіївському напрямку відбито 12 атак ворога біля Степового, Ласточкиного, Первомайського, Невельського Донецької області", - ідеться в повідомленні Генштабу.

"На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 10 разів намагалися прорвати оборону наших військ. ...На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів", - зазначено у зведенні Генштабу.

На запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника на захід від Вербового та поблизу Роботиного Запорізької області.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ", - додають у Генштабі.