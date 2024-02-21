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19:06 21.02.2024

Українська авіація за добу завдала ударів по десяти місцях скупчення сил РФ і двох ЗРК ворога

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Українська авіація за добу завдала ударів по десяти місцях скупчення сил РФ і двох ЗРК ворога

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів - по 10 локаціях сил противника і 2 його зенітно-ракетних комплексах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 середи.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 2 зенітно-ракетних комплексах противника", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці у вівторок.

Як нагадують у Генштабі, за минулу добу було знищено "черговий винищувач-бомбардувальник Су-34 і 3 розвідувальних БПЛА" сил РФ.

Також повідомляють, що підрозділи ракетних військ завдали ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 2 складах паливно-мастильних матеріалів, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах і 1 радіолокаційній станції противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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