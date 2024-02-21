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19:04 21.02.2024

Трамп назвав імена можливих кандидатів у його віцепрезиденти

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Трамп назвав імена можливих кандидатів у його віцепрезиденти

Експрезидент США Дональд Трамп назвав імена шести осіб, які могли б стати його кандидатами у віцепрезиденти в його боротьбі за пост лідера країни, повідомляє в середу Fox News.

"Якщо чесно, всі ці люди хороші. Вони хороші, вони надійні", - заявив він у вівторок, говорячи про людей у своєму шорт-листі під час бесіди з телеканалом.

У цьому списку опинилися три колишніх суперники Трампа на республіканських праймеріз - губернатор Флориди Рон Десантіс, сенатор Тім Скотт і підприємець Вівек Рамасвамі. Також серед потенційних кандидатів на посаду віцепрезидента Трамп назвав губернаторку Південної Дакоти Крісті Ноем, члена палати представників Байрона Дональдса і колишню членкиню палати представників Тулсі Ґаббард, яка 2022 року покинула Демократичну партію.

Fox News зазначає, що Трамп часто робить такі висловлювання без підготовки, і цей список може бути не зовсім точним. Зокрема, телеканал сумнівається в тому, що кандидатом на посаду віцепрезидента може стати Десантіс, оскільки протягом останнього року політики неодноразово виступали з критикою один одного.

Внутрішньопартійні вибори завершаться в червні. З'їзд Республіканської партії, на якому оголосять кандидата в президенти, відбудеться в липні.

Вибори президента США заплановано на 5 листопада 2024 року.

 

 

Теги: #сша #трамп #кандидати

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