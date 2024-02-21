Події

17:04 21.02.2024

Двоє людей постраждали через скидання вибухівки з безпілотника в Бериславському районі на Херсонщині

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Двоє людей постраждали через скидання вибухівки з безпілотника в Бериславському районі на Херсонщині

Унаслідок скидання вибухівки з безпілотника в Бериславському районі постраждали двоє місцевих жителів, повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

"Російська армія вдарила по селу Раківка Бериславського району з безпілотника. Постраждали двоє чоловіків, 32 і 56 років, які перебували поблизу місця прильоту", - йдеться в повідомленні ОВА в середу.

Як повідомляється, в обох діагностували вибухові травми. Лікарі надали їм медичну допомогу. Наразі життю постраждалих нічого не загрожує.

Теги: #вибухівка #херсонська_область

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