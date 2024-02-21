Мовний омбудсмен розширив список імен видатних діячів, які можна використовувати при перейменуваннях

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь розширив рекомендований список імен видатних авторів, дослідників і популяризаторів української мови, які можна використовувати в географічних назвах та об'єктах топоніміки при перейменуваннях.

"До Міжнародного дня рідної мови уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь підготував розширений рекомендований список імен видатних творців, дослідників і популяризаторів української мови, пропонованих для увічнення в географічних назвах та об’єктах топоніміки. До нього ввійшли також письменники та громадські діячі, які загинули під час російсько-української війни", - йдеться в повідомленні пресслужби мовного омбудсмена.

Попередня редакція списку містила 150 імен видатних авторів, дослідників і популяризаторів української мови, і тепер його розширено до 203 імен.

Раніше до переліку ввійшли, зокрема: Олесь Гончар, Іван Дзюба, Іван Драч, Дмитро Кремінь, Левко Лук'яненко, Євген Сверстюк, Василь Симоненко, Василь Стус, В'ячеслав Чорновіл, Петро Яцик.

Оновлений перелік доповнено іменами письменниці Вікторії Амеліної, поета Гліба Бабіча, письменника Володимира Вакуленка, журналістки Віри Гирич, поета Максима Кривцова та іншими діячами.

Із повним списком із 203 рекомендованих імен можна ознайомитися за посиланням.