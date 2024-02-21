Події

07:18 21.02.2024

За добу було 66 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 20 атак на мар'їнському напрямку

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За добу було 66 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 20 атак на мар'їнському напрямку

Протягом минулої доби відбулося 66 бойових зіткнень, на мар'їнському напрямку окупанти 20 разів намагалися прорвати оборону наших військ, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 середи.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні спроби наступу біля Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку противник 8 разів атакував наші підрозділи поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 2 атаки противника біля Іванівського Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 13 атак ворога неподалік населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Невельське Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти здійснили 20 спроб прорвати оборону наших військ.

На новопавлівському напрямку ворог 7 разів намагався покращити своє тактичне положення південніше від Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

На запорізькому напрямку Силами оборони відбито 7 атак противника біля Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 1 безуспішний штурм.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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