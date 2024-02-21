Події

07:08 21.02.2024

Армія РФ за добу завдала по Україні п’ять ракетних і 125 авіаударів

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Армія РФ за добу завдала по Україні п’ять ракетних і 125 авіаударів

Ворог завдав 5 ракетних і 125 авіаційних ударів, здійснив 124 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України станом на 06.00 середи.

Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши БПЛА типу "Shahed-136/131". Інформація щодо цієї атаки уточнюється.

Авіаційних ударів зазнали: Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Катеринівка, Шевченкове, Іванівка, Глушківка, Степова Новоселівка, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Веселе, Роздолівка, Часів Яр, Олександропіль, Очеретине, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Новомихайлівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Мала Токмачка, Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Саблуківка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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