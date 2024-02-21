Байден закликав спікера Плати представників винести на голосування законопроєкт про підтримку України
Президент США Джо Байден закликав спікера Плати представників поставити на голосування законопроєкт про підтримку України, про це він заявив у відеозверненні, опублікованому на його сторінці в соцмережі X.
"Можливо, ви чули, як деякі ставлять під сумнів святість зобов'язань Америки перед нашими союзниками. Ми не такі. Ми - нація, на яку можна покластися, яка протистоїть Путіну. Давайте доведемо це, ухваливши двопартійний законопроєкт про національну безпеку, щоб я міг підписати його", - написав під відеозверненням Байден.
Він наголосив, що законопроєкт про національну безпеку передбачає "підтримку України в її самозахисті проти лиходійського натиску Путіна", закликав залишатися з Україною в цій боротьбі та надіслати всю необхідну підтримку.