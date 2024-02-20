Україна і Канада обговорили конкретні положення двосторонньої угоди про гарантії безпеки

Представники України провели дводенний раунд переговорів із представниками Канади щодо укладення двосторонньої угоди про безпеку, повідомляє пресслужба глави української держави.

"Українська переговорна група на чолі із заступником керівника Офісу Президента України Ігорем Жовквою провела дводенний раунд переговорів щодо укладення двосторонньої безпекової угоди з канадською делегацією, яку очолює політична директорка Міністерства міжнародних справ Канади Хайді Хулан, що перебуває з візитом у нашій країні", - ідеться в повідомленні, опублікованому на сайті президента.

Зазначається, що сторони продовжили обговорення тематичних блоків і конкретних положень цієї угоди.