Ворог завдав одного ракетного та 99 авіаударів по Україні

За добу ворог завдав 1 ракетного і 99 авіаційних ударів, здійснив 82 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Як зазначається у зведенні, опублікованому у вівторок увечері, противник завдав авіаційних ударів неподалік населених пунктів Грачівка, Чугунівка, Федорівка, Катеринівка, Шевченкове, Іванівка, Глушківка, Піщане Харківської області, Білогорівка Луганської області, Веселе, Роздолівка, Водяне, Старомайорське Донецької області, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Крім цього, ворог завдав авіаударів біля населених пунктів Олександропіль, Очеретине, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке Донецької області.

Від артилерійських і мінометних обстрілів росіян постраждали понад 114 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській областях та місто Херсон.