За програмою "єВідновлення" у 2024 р. планується опрацювати 300 тис. заяв на компенсації

За програмою "єВідновлення" планують опрацювати 300 тис. заяв на компенсації за пошкоджене й зруйноване житло у 2024 році, що дасть змогу забезпечити житлом 1 млн українців, повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Ми розуміємо, що якщо зможемо до кінця поточного року опрацювати 300 тис. заявок за обома видами компенсації, що й ставимо за мету, це для нас буде величезною перемогою в цій сфері, таким чином ми забезпечимо житлом приблизно 1 млн українців", - повідомила нардеп.

За її даними, на сьогодні надійшло приблизно 85 тис. заяв за обома видами компенсацій, із них опрацьовано 65 тис.

Шуляк наголосила на важливості збільшувати рівень інформованості українців щодо можливості одержання компенсацій за пошкоджене й знищене житло. Зокрема, згідно з результатами опитування Transparency International Ukraine, 65% українців, чиє майно було пошкоджене або зруйноване через російське вторгнення, не подавали заявок на компенсації, із них 37% вважають, що держава має більш нагальні потреби, а 26% не вірять в одержання компенсації.

"Нам варто змінювати такі настрої та очікування українців", - повідомила голова комітету.

Вона зазначила, що подальша реалізація програми "єВідновлення" частково розв'язує проблему з внутрішньо переміщеними українцями й тими, хто виїхав за межі країни через втрату житла.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали одержувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташоване на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії".