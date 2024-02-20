Події

19:44 20.02.2024

За програмою "єВідновлення" у 2024 р. планується опрацювати 300 тис. заяв на компенсації

2 хв читати
За програмою "єВідновлення" у 2024 р. планується опрацювати 300 тис. заяв на компенсації

За програмою "єВідновлення" планують опрацювати 300 тис. заяв на компенсації за пошкоджене й зруйноване житло у 2024 році, що дасть змогу забезпечити житлом 1 млн українців, повідомила голова парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк.

"Ми розуміємо, що якщо зможемо до кінця поточного року опрацювати 300 тис. заявок за обома видами компенсації, що й ставимо за мету, це для нас буде величезною перемогою в цій сфері, таким чином ми забезпечимо житлом приблизно 1 млн українців", - повідомила нардеп.

За її даними, на сьогодні надійшло приблизно 85 тис. заяв за обома видами компенсацій, із них опрацьовано 65 тис.

Шуляк наголосила на важливості збільшувати рівень інформованості українців щодо можливості одержання компенсацій за пошкоджене й знищене житло. Зокрема, згідно з результатами опитування Transparency International Ukraine, 65% українців, чиє майно було пошкоджене або зруйноване через російське вторгнення, не подавали заявок на компенсації, із них 37% вважають, що держава має більш нагальні потреби, а 26% не вірять в одержання компенсації.

"Нам варто змінювати такі настрої та очікування українців", - повідомила голова комітету.

Вона зазначила, що подальша реалізація програми "єВідновлення" частково розв'язує проблему з внутрішньо переміщеними українцями й тими, хто виїхав за межі країни через втрату житла.

Як повідомлялося, в Україні 10 травня 2023 року стартувала програма "єВідновлення", у межах якої компенсацію до 200 тис. грн на ремонт почали одержувати власники пошкодженого житла. Ці кошти можна використати на придбання будівельних матеріалів, оплату будівельних робіт і послуг підрядників, які мають відповідні коди для роботи, а їхні продавці подали заявку на участь у програмі через портал "Дія". З грудня розпочато виплати на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості - максимум 350 тис. грн для квартири і 500 тис. грн - для приватного будинку. З 1 січня 2024 року компенсацію за пошкоджене житло почнуть отримувати українці, які відремонтували його власним коштом.

Із 1 серпня 2023 року в "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за зруйноване через війну житло. Компенсації виплачуватимуть одноосібним власникам житла, яке було зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022 року, не підлягає відновленню і розташоване на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій. З 27 грудня 2023 року розпочалася видача житлових сертифікатів у "Дії".

Теги: #прогноз #заявки #житло #компенсації

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:04 20.02.2024
Темпи зростання цін на житло в Україні у 2023 р. практично досягли довоєнного показника - дані Держстату

Темпи зростання цін на житло в Україні у 2023 р. практично досягли довоєнного показника - дані Держстату

13:18 20.02.2024
Переважно дощова, помірно прохолодна погода встановиться на більшій частині України в середу

Переважно дощова, помірно прохолодна погода встановиться на більшій частині України в середу

12:56 19.02.2024
Досить тепла для лютого погода збережеться в Україні найближчими днями

Досить тепла для лютого погода збережеться в Україні найближчими днями

13:53 18.02.2024
У Києві та області в понеділок без опадів, вночі невеликий мороз, вдень до 3° тепла

У Києві та області в понеділок без опадів, вночі невеликий мороз, вдень до 3° тепла

18:29 16.02.2024
В Україні за кошти Німеччини буде побудовано до 2 тис. квартир для переселенців - Міжнародна організація з міграції

В Україні за кошти Німеччини буде побудовано до 2 тис. квартир для переселенців - Міжнародна організація з міграції

12:15 16.02.2024
Українцям дозволили подавати звіти про ремонт пошкодженого житла на порталі "Дія"

Українцям дозволили подавати звіти про ремонт пошкодженого житла на порталі "Дія"

11:58 16.02.2024
В Україні в суботу збережеться похмура, відносно тепла погода, місцями з невеликим дощем

В Україні в суботу збережеться похмура, відносно тепла погода, місцями з невеликим дощем

13:04 15.02.2024
У п'ятницю в північних і центральних областях України невеликий сніг

У п'ятницю в північних і центральних областях України невеликий сніг

12:32 14.02.2024
Похмура погода, місцями з дощем або мокрим снігом прогнозується в Україні в четвер

Похмура погода, місцями з дощем або мокрим снігом прогнозується в Україні в четвер

12:08 13.02.2024
САП повідомив колишньому нардепу про підозру в незаконному отриманні компенсації за житло

САП повідомив колишньому нардепу про підозру в незаконному отриманні компенсації за житло

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Польські протестувальники заблокували пасажирський автобус, Мінвідновлення вимагає негайної реакції уряду Польщі

Заступник головкома ЗСУ: Ефективність застосування безпілотних систем у нас на низку пунктів вища, ніж у противника

На польсько-українських ПП через протест польських фермерів заблоковано понад 2,5 тис. вантажівок - Держприкордонслужба

Інцидент із висипанням зерна на рейки - політична провокація, спрямована на розділення народів - Кубраков

Війська РФ відновили застосування отруйних речовин на запорізькому напрямку та в Донецькій області - Тарнавський

ОСТАННЄ

Двосторонні угоди про гарантії безпеки є проміжним етапом до повноправного членства України в НАТО

Кондратюк закликала польських колег вирішувати проблему транзиту українського зерна на рівні профільних міністерств і комітетів

Умєров і Сирський обговорили з міністром оборони США питання постачання боєприпасів ЗСУ

Зеленський зустрінеться з фракцією "Слуга народу" у ВР

Представники України та Італії скоординували графік подальших переговорів для фіналізації двосторонньої безпекової угоди

Україна і Канада обговорили конкретні положення двосторонньої угоди про гарантії безпеки

На Харківщині військовополоненим надаватимуть одноразову адресну матдопомогу

На Харківщині ворожий дрон влучив у цивільний автомобіль, 2 чоловіків загинули, жінку госпіталізовано

Протягом доби українська авіація завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу ворога

Ворог завдав одного ракетного та 99 авіаударів по Україні

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА