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19:41 20.02.2024

За добу відбулося 50 бойових зіткнень, ЗС України відбили десять атак на авдіївському напрямку

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За добу відбулося 50 бойових зіткнень, ЗС України відбили десять атак на авдіївському напрямку

Протягом доби на фронті відбулося 50 бойових зіткнень, українські захисники відбили 10 ворожих атак на авдіївському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак ворога в районах Степового, Ласточкиного, Сєверного, Невельського Донецької області", - ідеться у зведенні, опублікованому у вівторок увечері на фейсбук-сторінці.

Крім цього, українські військові відбили 3 ворожі атаки біля Білогорівки Луганської області та Тернів, Виїмки Донецької області на лиманському напрямку, де противник намагався прорвати оборону ЗСУ. Також 2 атаки було відбито біля Іванівського на Донеччині на бахмутському напрямку, де ворог намагався покращити своє тактичне положення. Ще 2 атаки ЗСУ відбили біля Малої Токмачки та Роботиного на запорізькому напрямку.

Своєю чергою, протягом доби ворог здійснив 2 безуспішні спроби наступу біля Синьківки Харківської області на куп'янському напрямку, а також 17 разів за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ біля Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області на мар'їнському напрямку. Окрім цього, противник 6 разів безуспішно намагався покращити тактичне положення південніше від Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області на новопавлівському напрямку.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку окупанти здійснили 1 спробу штурму позицій ЗСУ на лівобережжі Дніпра.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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