Повідомлено про підозру групі чиновників Запорізької облради, викритих на наданні хабаря директору медзакладу

НАБУ і САП повідомили про підозру заступнику голови Запорізької обласної ради, його помічнику та депутату цієї облради, яких у понеділок викрили на наданні неправомірної вигоди одному з директорів комунальної медичної установи, повідомляє пресслужба Національного антикорупційного бюро України.

"Протягом 2023-2024 років підозрювані неодноразово надавали одному з директорів обласної лікарні грошові кошти, щоб той сприяв перемозі заздалегідь визначених компаній в оголошених медзакладом тендерах, а також відкриттю медзакладом рахунка у визначеному банку та розміщенню на ньому коштів", - зазначається в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі НАБУ у вівторок.

Правоохоронці викрили осіб викрили "на гарячому" після надання ними чергової частини хабаря, загальна сума якого становить понад 650 тис. грн.

Дії заступника голови Запорізької облради кваліфіковано за ч.3 ст.27, ч.4 ст.369 КК України, його помічника - ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 КК України, депутата цієї облради - ч.4 ст.369 КК України.

Як повідомляється, 19 лютого НАБУ і САП спільно з СБУ викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника і депутата цієї облради на наданні неправомірної вигоди одному з директорів комунального медичного закладу.