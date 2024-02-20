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19:04 20.02.2024

Україна сподівається на рішучу реакцію Єврокомісії на дії польських протестувальників

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Україна сподівається на рішучу реакцію Єврокомісії на дії польських протестувальників

Українська влада поінформувала Єврокомісію про ситуацію з блокуванням польськими протестувальниками українського кордону, блокуванням пасажирського руху й висипанням зерна з товарного поїзда на рейки, повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко в соцмережі X у вівторок.

"Це не протест. Це порушення громадського порядку. Такі методи не відповідають нормам поведінки, прийнятим у європейській країні... сподіваємося на рішучу реакцію",- зазначила Свириденко.

Перша віцепрем'єр наголосила, що в умовах війни з Росією збереження функціональності сухопутних кордонів надзвичайно важливе, і кордон не має бути заручником таких дій.

 

Теги: #польша #єврокомісія #звернення

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