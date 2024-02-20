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15:45 20.02.2024

"Державний оператор тилу" розробив IT-рішення для регулювання поставок харчування військовим частинам - Міноборони України

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"Державний оператор тилу" розробив IT-рішення для регулювання поставок харчування військовим частинам - Міноборони України

Державне підприємство "Державний оператор тилу" (ДОТ) розробило IT-рішення для подання заявок на постачання продуктів харчування військовим частинам, основною метою якого є автоматизація процесів і консолідація даних усередині Міноборони України.

"У держпідприємстві розповіли, що однією з відмінностей нового підходу до забезпечення ЗСУ харчуванням є розподіл ролей у межах системи постачання. Якщо раніше військові частини напряму комунікували з постачальниками щодо замовлення, то зараз цю функцію забере на себе ДОТ", - повідомляє пресслужба Міноборони в телеграм-каналі.

Рішення передбачає, що військові частини формуватимуть заявки на постачання продуктів харчування за місяць і уточнюватимуть їх за тиждень до постачання. Заявки надходитимуть ДОТ через автоматизовану IT-систему. ДОТ агрегує заявки, визначить переліки та обсяги для постачання в розрізі регіонів, після чого розподілить заявки між постачальниками.

"Такий підхід дасть змогу накопичувати об'єктивні дані щодо обсягів замовлення в розрізі військових частин, підвищить прозорість і підзвітність процесу, а також мінімізує потенційні корупційні ризики", - зазначають у Міноборони.

 

Теги: #міноборони #дот

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