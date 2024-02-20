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11:19 20.02.2024

ДБР повідомило Сівковичу про підозру в організації побиття студентів на Майдані у 2013 році

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ДБР повідомило Сівковичу про підозру в організації побиття студентів на Майдані у 2013 році

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про нову підозру ексзаступнику секретаря РНБО Володимиру Сівковичу - за організацію побиття студентів на майдані Незалежності в Києві в листопаді 2013 року.

"Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру в державній зраді колишньому заступнику секретаря Ради національної безпеки та оборони Володимиру Сівковичу", - йдеться в повідомленні відомства в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією ДБР, РФ завербувала Сівковича ще наприкінці 90-х, коли він був кадровим офіцером КДБ СРСР і ФСБ.

"Посадовець виконував завдання найвищого політичного керівництва країни-агресора щодо недопущення євроатлантичної інтеграції України. Задокументовано, що в жовтні 2013 року він зустрічався з секретарем Ради Безпеки російської федерації Николаєм Патрушевим у межах консультацій делегацій РНБО двох країн в Одесі. На цьому заході зрадник отримав вказівки щодо подальшої підривної діяльності проти України та придушення потенційних протестних акцій через відмову України від асоціації з ЄС", - наголошується в повідомленні.

У бюро зазначають, що після початку студентських протестів на майдані Незалежності Сівкович почав утілювати плани РФ.

"У ніч з 29 на 30 листопада 2013 року він особисто контролював з кабінету начальника Київської міліції організований ним розгін і побиття студентів", - зазначається в повідомленні.

Тоді через протиправні дії працівників органів внутрішніх справ 55 учасникам мирного зібрання на майдані Незалежності в Києві було завдано тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості, понад 300 учасників були змушені тікати з середмістя столиці й переховуватися у приміщені Михайлівського собору. Ці події призвели до суспільно-політичної кризи, масових протестів проти тодішнього політичного керівництва держави.

"Своєю чергою це призвело до посилення сепаратизму в окремих регіонах України, що потім використала росія у веденні підривної діяльності проти нашої держави. Після подій на Майдані суспільно-політична криза значно ускладнила консолідацію різних гілок влади щодо протидії "гібридній війні" рф проти України та анексії територій", - повідомляють у ДБР.

Отже, як наголошується в повідомленні, своїми діями Сівкович "створив виключні передумови для здійснення рф активних дій щодо окупації частини території України".

У відомстві нагадують, що наразі підозрюваний переховується від слідства і суду на території держави-агресора і є одним із керівників антиукраїнського руху, створеного спецслужбами РФ.

Раніше керівник департаменту у "справах Майдану" Офісу генпрокурора Олексій Донський повідомив, що гібридна російська агресія розпочалася 2013 року: був план побити учасників акції протесту на майдані Незалежності, щоб українська влада не вагалася між європейським і проросійським курсом, а виконувала те, чого вимагало керівництво РФ.

За словами Донського, слідство встановило конкретні обставини впливу, конкретних осіб РФ, які вплинули на ухвалення рішення 30 листопада 2013 року щодо побиття учасників акції протесту.

"На сьогодні ми повідомили про підозру за цими подіями не в перевищенні влади, а в державній зраді, тобто, в умисних діях в інтересах РФ. Таку підозру повідомлено колишньому заступнику секретаря РНБО (ім'я не називалося, ідеться про Володимира Сівковича - ІФ-У) і кільком особам, яких він залучив до цього", - сказав начальник департаменту.

 

 

Теги: #сівкович #дбр

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