Події

07:44 20.02.2024

ППО збила один ворожий "шахед" у Миколаївській області

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ППО збила один ворожий "шахед" у Миколаївській області

Українська ППО вночі збила один ворожий "шахед" у Миколаївській області, повідомила пресслужба ОВА.

"У ніч на 20 лютого силами і засобами протиповітряної оборони Миколаївської області знищено один БПЛА типу "Shahed 131/136", - ідеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Також у Миколаївському районі 19 лютого о 15:44 і 20:00 ворог наносив артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Крім того, о 15:51 понеділка та в ніч на 20 лютого близько 00:16 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

 

 

 

Теги: #ліквідація #бпла #миколаївська

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