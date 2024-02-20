Генштаб ЗС України: Окупанти за добу здійснили сім ракетних і 87 авіаударів, також 137 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили 7 ракетних і 87 авіаційних ударів, а також 137 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генштаб збройних сил України у зведенні станом на 7:00 вівторка.

Так, унаслідок російських терористичних атак є поранені та загиблі серед мирних жителів. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.

Авіаударів зазнали Баранівка Чернігівської області; Бобилівка Сумської області; Старий Салтів, Чорне, Вільхуватка, Табаївка, Піщане, Синьківка Харківської області, Оріхів Запорізької області.

Крім того, під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.