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07:32 20.02.2024

ЗС України продовжують стримувати ворога на восьми напрямках, найбільше атак було на бахмутському, мар'їнському та авдіївському

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ЗС України продовжують стримувати ворога на восьми напрямках, найбільше атак було на бахмутському, мар'їнському та авдіївському

Збройні сили України продовжують відбивати ворожі атаки на бахмутському, мар'їнському та авдіївському напрямках, також ворог посилив наступ на запорізькому, де Сили оборони за добу відбили 11 атак, повідомляє Генеральний штаб.

Так, минулої доби відбулося 81 бойове зіткнення, згідно з ранковим зведенням станом на вівторок.

Зокрема, на бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак окупантів неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Ворожого авіаційного удару зазнав Нью-Йорк Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники відбили 9 атак ворога біля Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де відбито 21 атаку окупантів.

Разом із тим, у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог здійснив 4 безуспішні спроби наступу біля Синьківки Харківської області. Завдав авіаударів по н.п. Харківської області, таким як Синьківка, Петропавлівка, Куп'янськ.

На лиманському напрямку противник за підтримки авіації 6 разів атакував українські підрозділи поблизу Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.

На новопавлівському напрямку противник 1 раз намагався здійснити наступ у населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На запорізькому напрямку Сили оборони відбили 11 атак загарбників біля Малинівки та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку минулої доби противник здійснив 5 безуспішних штурмів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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