Окупанти обстріляли десять громад Сумської області

Російські окупаційні війська в понеділок здійснили 54 обстріли прикордоння Сумської області, зокрема, десяти громад, повідомила пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 54 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 252 вибухи з мінометів, артилерії, РСЗВ та АГС. Обстрілу зазнали Хотинська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - ідеться в повідомленні.

По Краснопільській громаді з території Росії здійснено артилерійські обстріли (2 вибухи) і мінометні обстріли (16 вибухів). По Хотинській з ворожого БПЛА сталося скидання двох вибухових пристроїв ВОГ (2 вибухи), артобстріл (2 вибухи) і мінометний обстріл (3 вибухи). У ️Великописарівській зафіксовано обстріли з мінометів (33 вибухи), гранатометів (34 вибухи) та скидання з БПЛА 3-х снарядів типу ВОГ (3 вибухи). По Білопільській ворог бив з артилерії (27 вибухів), гранатомета (СПГ) (3 вибухи), мінометів (8 вибухів). Також сталася атака ворожого FPV-дрона (1 вибух), обстріл із БМП (15 вибухів) і танка (16 вибухів).

По ️Зноб-Новгородській громаді здійснено артилерійські обстріли (13 вибухів) і мінометний обстріл (28 вибухів). На Шалигинську з ворожого БПЛА (коптерного типу) росіяни скинули 2 гранати (Ф-1). Також були артобстріли (35 вибухів). На територію Есманьської громади ворог скинув 8 мін. Крім того, з літака здійснено пуск 6 ракет (орієнтовно НУРС) і артобстріл (6 вибухів).

У Новослобідській з території РФ зафіксовано мінометні обстріли (22 вибухи). Унаслідок обстрілу попередньо дістали поранення 4 цивільні особи, яких госпіталізовано до лікувального закладу. Крім того, сталася атака ворожого FPV-дрона. На ️ територію Юнаківської росіяни скинули 6 мін. А в Середино-Будській був мінометний обстріл (18 вибухів).