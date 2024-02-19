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19:30 19.02.2024

Генштаб: ЗС України за добу знищили два пункти управління, завдали ударів по десяти локаціях російських військ і пяти складах

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Генштаб: ЗС України за добу знищили два пункти управління, завдали ударів по десяти локаціях російських військ і пяти складах

Авіація Сил оборони України минулої доби завдала ударів по 10 локаціях російських окупаційних військ, 1 пункті управління і 10 зенітно-ракетних засобах РФ, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, 1 пункту управління та 10 зенітно-ракетних засобах противника", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Також у Генштабі нагадали, що "на східному напрямку підрозділами Повітряних Сил ЗСУ було знищено два літаки ворога: винищувач-бомбардувальник Су-34 та винищувач Су-35С".

Як повідомляється, підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 пункту управління, 4 складах із боєприпасами та по 5 артилерійських засобах противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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