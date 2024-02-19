Події

19:29 19.02.2024

На авдіївському напрямку ЗС України відбили дев’ять атак ворога, на бахмутському - 11

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На авдіївському напрямку ЗС України відбили дев’ять атак ворога, на бахмутському - 11

Протягом доби відбулося 70 бойових зіткнень, зокрема на авдіївському напрямку Сили оборони відбили 9 атак російських окупаційних військ, на бахмутському - 11, повідомив Генеральний штаб Збройних сил України обстановку станом на 18:00 понеділка.

"Загалом ворог завдав 4 ракетних і 52 авіаційних удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах", - ідеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

На куп'янському напрямку ворог здійснив 3 безуспішні спроби наступу поблизу населеного пункту Синьківка Харківської області. На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки біля Тернів Донецької області та Білогорівки Луганської області.

"На Бахмутському напрямку відбито 11 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області", - йдеться в повідомленні Генштабу.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак ворога в районах Ласточкиного, Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області", - інформує Генштаб.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки на Донеччині, де відбито 19 атак. На Новопавлівському напрямку ворог 1 раз намагався проводити наступ у районі населеного пункту Старомайорське Донецької області.

На запорізькому напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника неподалік Малинівки та Роботиного Запорізької області.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 5 спроб штурму позицій наших військ", - зазначається в повідомленні Генштабу.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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