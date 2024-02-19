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11:34 19.02.2024

На Черкащині затримано агента, який інформував ворога про місця розташування об'єктів ЗСУ

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На Черкащині затримано агента, який інформував ворога про місця розташування об'єктів ЗСУ

У Черкаській області правоохоронці затримали й повідомили про підозру чоловіку, який збирав і передавав ворогові інформацію про місця розташування об'єктів ЗСУ й критичної інфраструктури регіону, повідомляє пресслужба Черкаської обласної прокуратури.

"За даними слідства, 45-річний луганчанин після повномасштабного вторгнення рф на територію України переїхав до Черкаської області. Встановив контакт із представником розвідувального органу російської федерації - головного управління генерального штабу збройних сил рф і виконував його завдання", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що протягом січня-лютого 2024 року зловмисник через месенджер "Телеграм" передавав ворогу фото й розвіддані щодо місць розташування об'єктів Збройних сил України, установ та організацій оборонно-промислового комплексу й об'єктів критичної інфраструктури в області.

"За кожну інформацію чоловік отримував від $50 до $100", - зазначають у прокуратурі.

Правоохоронці затримали фігуранта на місці злочину, коли той виконував чергове вороже завдання.

За процесуального керівництва прокурорів Черкаської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру в державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України), санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Наразі фігуранту обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Теги: #черкаська_область #агент_рф

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