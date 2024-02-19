Події

09:27 19.02.2024

Росіяни за добу тричі обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

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Росіяни за добу тричі обстріляли прикордонні території Чернігівської та Сумської областей

Протягом доби російські окупанти здійснили три обстріли прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 30 вибухів, повідомляє Оперативне командування "Північ".

У Чернігівській області ворог обстріляв зі ствольної артилерії Миколаївку Семенівської громади (9 приходів).

Водночас у Сумській області окупанти обстріляли з АГС Середину-Буду Шосткинського району (16 приходів), унаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Крім цього, з міномета 120 мм було обстріляно Сорокине (5 приходів).

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. 

Теги: #північ #обстріли

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