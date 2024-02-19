Події

07:47 19.02.2024

Окупанти вночі обстрілювали Нікопольщину

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Окупанти вночі обстрілювали Нікопольщину

Російські окупаційні війська вночі обстрілювали Нікополь і Марганець, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак у понеділок уранці.

"Уночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину. Спочатку - на Марганець. А трохи пізніше - на райцентр. Загалом туди поцілили з десяток снарядів. Пошкоджено два приватні будинки. Але головне, що вціліли люди", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

Також голова ОВА повідомив, що в інших районах Дніпропетровщини вночі обійшлося без атак.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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