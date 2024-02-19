Окупанти вночі обстрілювали Нікопольщину

Російські окупаційні війська вночі обстрілювали Нікополь і Марганець, повідомив голова Дніпропетровської області Сергій Лисак у понеділок уранці.

"Уночі агресор спрямував важку артилерію на Нікопольщину. Спочатку - на Марганець. А трохи пізніше - на райцентр. Загалом туди поцілили з десяток снарядів. Пошкоджено два приватні будинки. Але головне, що вціліли люди", - написав він у телеграм-каналі.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

Також голова ОВА повідомив, що в інших районах Дніпропетровщини вночі обійшлося без атак.