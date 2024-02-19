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07:21 19.02.2024

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на мар'їнському напрямку відбито 18 атак противника

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Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на мар'їнському напрямку відбито 18 атак противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 80 бойових зіткнень, на мар'їнському напрямку відбито 18 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 понеділка.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог двічі намагався атакувати позиції наших військ поблизу Табаївки Харківської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 10 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.

На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 8 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного та Первомайського Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На новопавлівському напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено.

На запорізькому напрямку ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ неподалік Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 16 безуспішних штурмів.

Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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