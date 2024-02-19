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07:16 19.02.2024

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по чотирьох районах скупчення сил противника

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Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по чотирьох районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 понеділка.

Також на східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БПЛА "Орлан-10".

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу, 3 пунктах управління та 2 складах боєприпасів противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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