Події

06:29 19.02.2024

Шмигаль взяв участь у японсько-українській конференції з економічного розвитку та відродження

2 хв читати
Шмигаль взяв участь у японсько-українській конференції з економічного розвитку та відродження

У понеділок до Токіо прибув прем'єр-міністр України Денис Шмигаль для обговорення питань відновлення України, пообіцявши новий двосторонній податковий договір та іншу підтримку японського бізнесу в умовах триваючої війни в Україні, повідомляє в понеділок Reuters.

"Японія підтримувала і продовжує підтримувати Україну", - сказав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, відкриваючи переговори, під час яких він оголосив про укладення нової двосторонньої податкової угоди і початок переговорів щодо інвестиційного договору, не розкриваючи подробиць.

Оскільки вторгнення Росії в Україну триває вже третій рік, Японія пообіцяла надати фінансову допомогу на суму понад $10 млрд, прагнучи продемонструвати солідарність із військовими діями Києва. Вона не може надавати пряму військову підтримку через закони, що забороняють експорт летальної зброї.

У грудні Японія частково пом'якшила правила експорту зброї, що стало першим подібним кроком за майже десять років, проте в країні, як і раніше, діють обмеження на поставку зброї до країн, що воюють.

Шмигаль сказав, що зустріч віщує нову главу в японо-українських відносинах, додавши, що українці ніколи не забудуть підтримку Японії.

Він додав, що сподівається на те, що великі автовиробники, включно з Toyota, відкриють нову вкладку, створять виробничі потужності в Україні.

На зустрічі з відновлення Кісіда заявив, що Японія підтримуватиме венчурні компанії в Україні, пообіцяв послабити візовий контроль і повідомив, що урядова агенція JETRO відкриє новий офіс у Києві.

На конференції близько 50 японських компаній підписали угоди з українськими колегами в таких галузях, як сільське господарство, енергетика та інфраструктура. Загальна сума угод не розголошується.

Теги: #україна #японія #конференція #відродження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

03:33 19.02.2024
JAXA здійснило запуск нової японської ракети H3

JAXA здійснило запуск нової японської ракети H3

01:10 19.02.2024
У Київській області вже відновили 198 навчальних закладів

У Київській області вже відновили 198 навчальних закладів

23:33 18.02.2024
Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області

Окупанти обстріляли п'ять громад Сумської області

22:52 18.02.2024
Хакери атакували сайти відомих українських медіа

Хакери атакували сайти відомих українських медіа

13:46 18.02.2024
Німеччина ініціює фонд розвитку бізнесу та центр допомоги муніципалітетам за підсумками конференції про відновлення України в Берліні

Німеччина ініціює фонд розвитку бізнесу та центр допомоги муніципалітетам за підсумками конференції про відновлення України в Берліні

11:26 18.02.2024
Данія передасть Україні свою артилерію і боєприпаси - прем'єрка

Данія передасть Україні свою артилерію і боєприпаси - прем'єрка

03:52 18.02.2024
У Сумській області через обстріли за добу зафіксовано 250 вибухів, одна людина загинула

У Сумській області через обстріли за добу зафіксовано 250 вибухів, одна людина загинула

02:56 18.02.2024
Західні союзники передадуть Україні щонайменше 24 винищувачі F-16 - Рютте

Західні союзники передадуть Україні щонайменше 24 винищувачі F-16 - Рютте

01:42 18.02.2024
ЗСУ змушені були піти з Авдіївки через брак боєприпасів унаслідок бездіяльності Конгресу - Байден

ЗСУ змушені були піти з Авдіївки через брак боєприпасів унаслідок бездіяльності Конгресу - Байден

00:58 18.02.2024
Компанія Rheinmetall планує відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів

Компанія Rheinmetall планує відкрити в Україні завод з виробництва боєприпасів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський високо оцінив результати участі в Мюнхенській конференції з безпеки

Уперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності та підтримки - Зеленський

Безпекові угоди з Німеччиною, Францією та низкою країн не є альтернативою допомоги США - Зеленський

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" окупанти розстріляли двох українських військовополонених - Сухопутні війська ЗСУ

Окупанти вдарили по Краматорську та Слов'янську чотирма ракетами, зокрема Х-22 та "Іскандер М" - Нацполіція

ОСТАННЄ

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по чотирьох районах скупчення сил противника

ХЕРСОН ПІД ОБСТРІЛОМ - МРОЧКО

19 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ARC Clean Technology розробляє новітній малий модульний реактор

Трамп представив власну марку золотих кросівок за $399

Пожежа на французькому заводі з переробки відходів знищила 900 тонн літієвих батарей

Володарем головного призу премії BAFTA став фільм "Оппенгеймер"

Зеленський високо оцінив результати участі в Мюнхенській конференції з безпеки

"20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова перемогла в номінації "Найкращий документальний фільм" премії BAFTA

Уперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності та підтримки - Зеленський

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА