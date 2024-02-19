Шмигаль взяв участь у японсько-українській конференції з економічного розвитку та відродження

У понеділок до Токіо прибув прем'єр-міністр України Денис Шмигаль для обговорення питань відновлення України, пообіцявши новий двосторонній податковий договір та іншу підтримку японського бізнесу в умовах триваючої війни в Україні, повідомляє в понеділок Reuters.

"Японія підтримувала і продовжує підтримувати Україну", - сказав прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда, відкриваючи переговори, під час яких він оголосив про укладення нової двосторонньої податкової угоди і початок переговорів щодо інвестиційного договору, не розкриваючи подробиць.

Оскільки вторгнення Росії в Україну триває вже третій рік, Японія пообіцяла надати фінансову допомогу на суму понад $10 млрд, прагнучи продемонструвати солідарність із військовими діями Києва. Вона не може надавати пряму військову підтримку через закони, що забороняють експорт летальної зброї.

У грудні Японія частково пом'якшила правила експорту зброї, що стало першим подібним кроком за майже десять років, проте в країні, як і раніше, діють обмеження на поставку зброї до країн, що воюють.

Шмигаль сказав, що зустріч віщує нову главу в японо-українських відносинах, додавши, що українці ніколи не забудуть підтримку Японії.

Він додав, що сподівається на те, що великі автовиробники, включно з Toyota, відкриють нову вкладку, створять виробничі потужності в Україні.

На зустрічі з відновлення Кісіда заявив, що Японія підтримуватиме венчурні компанії в Україні, пообіцяв послабити візовий контроль і повідомив, що урядова агенція JETRO відкриє новий офіс у Києві.

На конференції близько 50 японських компаній підписали угоди з українськими колегами в таких галузях, як сільське господарство, енергетика та інфраструктура. Загальна сума угод не розголошується.