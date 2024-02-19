Трамп представив власну марку золотих кросівок за $399

Кандидат у президенти США Дональд Трамп представив пару золотих кросівок на конвенції "Sneaker Con" у Філадельфії, Пенсільванія, за день після того, як його зобов'язали виплатити майже $355 млн. за звинуваченням у цивільному шахрайстві в Нью-Йорку, повідомляє в неділю Deutsche Welle (DW).

"Я давно хотів це зробити", - сказав колишній президент, оголошуючи про запуск лінії кросівок.

Кросівки під назвою "The Never Surrender High-Tops" (хай-топ "Ніколи не здавайся") продаватимуться за ціною 399 доларів (близько 15,2 тис. грн).

На сайті, що продає взуття, зазначено, що він не має стосунку до виборчої кампанії Трампа.

"Кросівки Never Surrender - це ваш мітинговий клич у формі взуття. Зашнуруйте їх і виходьте, готовим до перемоги", - йдеться на сайті, де кросівки названі "справжнім предметом колекціонування", "сміливим, золотим і жорстким, як і президент Трамп".

Поява політика була зустрінута публікою змішаним освистуванням і скандуванням "USA!".

Вибори президента США заплановано на 5 листопада 2024 року.