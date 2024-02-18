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22:05 18.02.2024

Уперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності та підтримки - Зеленський

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Уперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності та підтримки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський за підсумками зустрічей із лідерами Німеччини та Франції, а так само за результатами Мюнхенської конференції з безпеки, вважає, що Україна вперше у своїй історії досягла такої світової солідарності та підтримки.

"Українці не вперше б’ються героїчно, але вперше у своїй історії Україна досягла такої світової солідарності й підтримки. І хоч бувають різні політичні настрої у світі, різні спалахи проблем, які розосереджують увагу, ми все одно – усі разом – робимо максимум, щоб світ був з нами – з Україною", - сказав він у відеозверненні в неділю ввечері.

Також президент України високо оцінив угоди про довгострокову співпрацю та підтримку, підписані з урядами Німеччини та Франції.

"Дуже амбітні наші безпекові домовленості. Ще раз дякую пану канцлеру Шольцу, пану Президенту Макрону, усім у наших командах, хто готував угоди й зафіксував саме те, чого потребуємо. Оборонна підтримка, спільні політичні кроки, подальша систематизація відносин між інституціями наших держав заради більшої безпеки та спільної сили", - заявив Володимир Зеленський.

 

 

 

Теги: #безпека #мюнхен #зеленський

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