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19:04 18.02.2024

За добу на фронті було 56 бойових зіткнень, найбільше атак окупантів відбито в Херсонській області на лівому березі Дніпра

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За добу на фронті було 56 бойових зіткнень, найбільше атак окупантів відбито в Херсонській області на лівому березі Дніпра

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському, мар'їнському, запорізькому і херсонському напрямках на лівому березі Дніпра.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 неділі на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень. Найбільше атак окупантів відбито на мар'їнському та херсонському напрямках.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, упродовж доби здійснено 14 спроб штурму позицій наших військ... На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ", - ідеться в повідомленні.

На лиманському напрямку ЗСУ відбили сім атак противника біля Тернів і на південний схід від Виїмки Донецької області. Також сім атак відбито на запорізькому напрямку поблизу Роботиного.

Кількість атак окупантів на бахмутському та авдіївському напрямках порівняно з попередніми днями знизилася. "На бахмутському напрямку Силами оборони відбито 4 атаки поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог намагався поліпшити тактичне становище... На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога в районах Ласточкиного та Первомайського Донецької області", - розповіли в Генштабі.

На куп'янському та новопавлівському напрямках ворог наступальних дій не вів.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань на території Білорусі не виявлено.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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