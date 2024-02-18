Уночі у Львові прогримів вибух на об'єкті промисловості, жертв немає - ОВА

У ніч на неділю на об'єкті промисловості у Львові пролунав вибух, унаслідок чого розпочалася пожежа, яку ліквідували рятувальники, жертв або постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Сьогодні о 04:00 на об'єкті промисловості у Львові прогримів вибух. Почалася пожежа. Викликали пожежників. Пожежу загасили. Жертв або постраждалих немає", - написав Козицький у телеграм-каналі в неділю.

Він додав, що на місці події працювали співробітники Служби безпеки та Національної поліції України. Причини вибуху і загоряння встановлюють.