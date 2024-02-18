Події

13:55 18.02.2024

Уночі у Львові прогримів вибух на об'єкті промисловості, жертв немає - ОВА

1 хв читати

У ніч на неділю на об'єкті промисловості у Львові пролунав вибух, унаслідок чого розпочалася пожежа, яку ліквідували рятувальники, жертв або постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Сьогодні о 04:00 на об'єкті промисловості у Львові прогримів вибух. Почалася пожежа. Викликали пожежників. Пожежу загасили. Жертв або постраждалих немає", - написав Козицький у телеграм-каналі в неділю.

Він додав, що на місці події працювали співробітники Служби безпеки та Національної поліції України. Причини вибуху і загоряння встановлюють. 

Теги: #вибух #львів

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:28 16.02.2024
Енергетики повернули світло до Львова після відключень унаслідок ракетного удару в четвер - Міненерго

Енергетики повернули світло до Львова після відключень унаслідок ракетного удару в четвер - Міненерго

09:00 15.02.2024
Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Львову зросла до трьох людей

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Львову зросла до трьох людей

08:14 15.02.2024
Унаслідок ракетної атаки у Львові постраждало двоє людей, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Унаслідок ракетної атаки у Львові постраждало двоє людей, пошкоджено об'єкт інфраструктури

07:37 15.02.2024
У Львові в результаті влучень вибуховою хвилею пошкоджено кілька будинків

У Львові в результаті влучень вибуховою хвилею пошкоджено кілька будинків

14:54 14.02.2024
У Чернігові внаслідок вибуху в автомобілі постраждали двоє людей

У Чернігові внаслідок вибуху в автомобілі постраждали двоє людей

07:11 14.02.2024
На Львівській митниці виявили 34 незадекларованих "Старлінків" на один млн грн

На Львівській митниці виявили 34 незадекларованих "Старлінків" на один млн грн

19:41 12.02.2024
У Донецькій області внаслідок вибуху артилерійського снаряда загинула людина

У Донецькій області внаслідок вибуху артилерійського снаряда загинула людина

11:07 08.02.2024
У Святошинському районі Києва через вибух невідомого предмета загинув юнак, 100 мешканців під'їзду евакуйовано - ДСНС

У Святошинському районі Києва через вибух невідомого предмета загинув юнак, 100 мешканців під'їзду евакуйовано - ДСНС

16:52 30.01.2024
У Львові вперше в Україні зробили операцію на серці за допомогою робота - міськрада

У Львові вперше в Україні зробили операцію на серці за допомогою робота - міськрада

00:35 29.01.2024
Унаслідок пожежі в геріатричному центрі у Львові одна людина загинула

Унаслідок пожежі в геріатричному центрі у Львові одна людина загинула

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Окупанти вдарили по Краматорську та Слов'янську чотирма ракетами, зокрема Х-22 та "Іскандер М" - Нацполіція

За 4 місяці Авдіївської оборонної операції ворог втратив 47 тис. осіб, 364 танки, 5 літаків

У Слов'янську під завалами виявили тіло чоловіка - прокуратура

ЗС України вранці ліквідували ще один російський літак Су-34

Зеленський найближчим часом зустрінеться з Байденом в онлайн-режимі

ОСТАННЄ

У Києві та області в понеділок без опадів, вночі невеликий мороз, вдень до 3° тепла

Німеччина ініціює фонд розвитку бізнесу та центр допомоги муніципалітетам за підсумками конференції про відновлення України в Берліні

В Україні засновано національний фестиваль знятих під час російсько-української війни фільмів "Cinema for Victory"

Окупанти вдарили по Краматорську та Слов'янську чотирма ракетами, зокрема Х-22 та "Іскандер М" - Нацполіція

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ракетоносій, загальний залп - до 4 "Калібрів"

За 4 місяці Авдіївської оборонної операції ворог втратив 47 тис. осіб, 364 танки, 5 літаків

Унаслідок обстрілу Мирівської громади в Дніпропетровській області постраждав чоловік

У Сумській області рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ворожого обстрілу

Данія передасть Україні свою артилерію і боєприпаси - прем'єрка

У Куп'янську завершено аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА