Окупанти вдарили по Краматорську та Слов'янську чотирма ракетами, зокрема Х-22 та "Іскандер М" - Нацполіція

Встановлено тип двох із чотирьох ракет, якими російські окупанти вдарили по Краматорську і Слов'янську Донецької області, зокрема, крилату ракету Х-22 і балістичну ракету "Іскандер М", повідомляє Національна поліція України.

"Учора, 17 лютого, близько 19.30 окупанти вдарили чотирма ракетами по Краматорську та Слов'янську. Наразі вибухотехніки поліції встановили тип двох ракет - Х-22 та "Іскандер М". На місцях обстрілів парамедики поліції надавали допомогу пораненим, евакуювали людей у лікарню і допомагали розбирати завали", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі поліції в неділю.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки в Краматорську загинули троє людей, двоє - дістали поранення, ще одна людина загинула в Слов'янську.