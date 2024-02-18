Події

13:14 18.02.2024

Окупанти вдарили по Краматорську та Слов'янську чотирма ракетами, зокрема Х-22 та "Іскандер М" - Нацполіція

1 хв читати

Встановлено тип двох із чотирьох ракет, якими російські окупанти вдарили по Краматорську і Слов'янську Донецької області, зокрема, крилату ракету Х-22 і балістичну ракету "Іскандер М", повідомляє Національна поліція України.

"Учора, 17 лютого, близько 19.30 окупанти вдарили чотирма ракетами по Краматорську та Слов'янську. Наразі вибухотехніки поліції встановили тип двох ракет - Х-22 та "Іскандер М". На місцях обстрілів парамедики поліції надавали допомогу пораненим, евакуювали людей у лікарню і допомагали розбирати завали", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі поліції в неділю.

Як повідомлялося, внаслідок ракетної атаки в Краматорську загинули троє людей, двоє - дістали поранення, ще одна людина загинула в Слов'янську. 

Теги: #удар #донецька_область

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:43 18.02.2024
У Слов'янську під завалами виявили тіло чоловіка - прокуратура

У Слов'янську під завалами виявили тіло чоловіка - прокуратура

10:21 18.02.2024
Унаслідок обстрілів у Краматорську загинули двоє людей, ще двоє поранені – ОВА

Унаслідок обстрілів у Краматорську загинули двоє людей, ще двоє поранені – ОВА

23:11 17.02.2024
У Краматорську з-під завалів витягли тіло жінки, яка загинула внаслідок ракетного удару

У Краматорську з-під завалів витягли тіло жінки, яка загинула внаслідок ракетного удару

22:41 17.02.2024
Унаслідок ракетного обстрілу Слов'янська і Краматорська під завалами перебуває 5 осіб

Унаслідок ракетного обстрілу Слов'янська і Краматорська під завалами перебуває 5 осіб

22:21 17.02.2024
У Куп'янську з-під завалів витягнуто тіло жінки - прокуратура

У Куп'янську з-під завалів витягнуто тіло жінки - прокуратура

11:11 17.02.2024
Донецька ОВА: з лінії фронту за добу евакуйовано 166 осіб, зокрема 53 дитини

Донецька ОВА: з лінії фронту за добу евакуйовано 166 осіб, зокрема 53 дитини

10:07 16.02.2024
Росіяни за добу 14 разів обстріляли Донецьку область, одна людина загинула - ОВА

Росіяни за добу 14 разів обстріляли Донецьку область, одна людина загинула - ОВА

09:09 16.02.2024
Російська армія обстріляла с. Зоря в Донецькій області касетними боєприпасами

Російська армія обстріляла с. Зоря в Донецькій області касетними боєприпасами

16:29 15.02.2024
Орієнтовні збитки довкіллю від удару РФ по нафтобазі в Харкові становлять понад 30 млн грн - глава Міндовкілля

Орієнтовні збитки довкіллю від удару РФ по нафтобазі в Харкові становлять понад 30 млн грн - глава Міндовкілля

01:36 15.02.2024
Унаслідок ракетного удару по Чугуєву, який стався близько опівночі, загинула щонайменше одна людина

Унаслідок ракетного удару по Чугуєву, який стався близько опівночі, загинула щонайменше одна людина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За 4 місяці Авдіївської оборонної операції ворог втратив 47 тис. осіб, 364 танки, 5 літаків

У Слов'янську під завалами виявили тіло чоловіка - прокуратура

ЗС України вранці ліквідували ще один російський літак Су-34

Зеленський найближчим часом зустрінеться з Байденом в онлайн-режимі

Унаслідок ракетного обстрілу Слов'янська і Краматорська під завалами перебуває 5 осіб

ОСТАННЄ

Уночі у Львові прогримів вибух на об'єкті промисловості, жертв немає - ОВА

У Києві та області в понеділок без опадів, вночі невеликий мороз, вдень до 3° тепла

Німеччина ініціює фонд розвитку бізнесу та центр допомоги муніципалітетам за підсумками конференції про відновлення України в Берліні

В Україні засновано національний фестиваль знятих під час російсько-української війни фільмів "Cinema for Victory"

У Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває один ракетоносій, загальний залп - до 4 "Калібрів"

За 4 місяці Авдіївської оборонної операції ворог втратив 47 тис. осіб, 364 танки, 5 літаків

Унаслідок обстрілу Мирівської громади в Дніпропетровській області постраждав чоловік

У Сумській області рятувальники ліквідували пожежу, що виникла внаслідок ворожого обстрілу

Данія передасть Україні свою артилерію і боєприпаси - прем'єрка

У Куп'янську завершено аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА