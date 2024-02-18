Події

11:04 18.02.2024

У Куп'янську завершено аварійно-рятувальні роботи на місці авіаудару

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Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого авіаційного удару в Куп'янську Харківської області, повідомляє пресслужба ДСНС.

"17 лютого близько 13:30 російські керовані бомби влучили в центр міста Куп'янськ. Вибухи спричинили руйнування в 3-х двоповерхових житлових будинках, пошкодили щонайменше 10 особистих осель. Також унаслідок вибухів виникли 2 пожежі, які силами підрозділів ДСНС було ліквідовано", - йдеться в повідомленні ДСНС.

З-під завалів вдалося врятувати 4-х людей, вони дістали травми і наразі перебувають у медичних закладах. Крім цього, рятувальники деблокували з-під завалів тіла чоловіка і жінки.

"Станом на 10:20 18 лютого аварійно-рятувальні роботи завершено", - ідеться в повідомленні. 

Теги: #дснс #купянськ

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