Авіація Сил оборони за добу завдала ударів по 14 районах розміщення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу і 3 зенітно-ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у фейсбуці в неділю вранці.

Крім того, підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів і 1 станції радіоелектронної боротьби противника.