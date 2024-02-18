Події

07:22 18.02.2024

За добу відбулось 82 бойові зіткнення, на мар'їнському напрямку сили РФ 23 рази намагалися прорвати оборону ЗС України

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За добу відбулось 82 бойові зіткнення, на мар'їнському напрямку сили РФ 23 рази намагалися прорвати оборону ЗС України

Минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення, на мар'їнському напрямку окупанти 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника неподалік населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак ворога поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 14 атак окупантів біля Ласточкиного Донецької області.

На мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

На новопавлівському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника на південь від Пречистівки та на захід від Старомайорського Донецької області.

На запорізькому напрямку ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурми.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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