Події

05:03 18.02.2024

У Нідерландах спалахнули заворушення мігрантів з Еритреї

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У Нідерландах спалахнули заворушення мігрантів з Еритреї

У суботу ввечері в Нідерландах спалахнули заворушення між двома ворогуючими групами еритрейців, повідомляє The Washington Post з посиланням на поліцію Нідерландів.

Поліцейські застосували сльозогінний газ, намагаючись придушити заворушення в Гаазі, в той час як бунтівники підпалили поліцейські машини і автобус, сказано в повідомленні.

"Це серйозно вийшло з-під контролю", - сказав представник муніципалітету Гааги Робін Міддел.

За словами Міддела, група, лояльна до уряду Еритреї, проводила зустріч, коли на місце зустрічі напали еритрейці, які виступають проти уряду цієї африканської країни.

Для посилення заходів безпеки в Гаагу було перекинуто підрозділи поліції з різних регіонів Нідерландів.

Ці сутички стали черговим спалахом насильства на заходах еритрейців у Європі.

Зазначається, що десятки людей, зокрема щонайменше 26 поліцейських, дістали поранення під час заворушень навколо фестивалю еритрейської культури в південно-західному німецькому місті Штутгарт у вересні 2023 року.

Теги: #гаага #нідерланди #заворушення

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