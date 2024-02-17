Унаслідок ракетного обстрілу Слов'янська і Краматорська під завалами перебуває 5 осіб



Унаслідок ракетного обстрілу Слов'янська і Краматорська Донецької області є руйнування, під завалами перебуває п'ятеро людей, повідомив заступник глави Офісу президента Олексій Кулеба.

"Слов'янськ і Краматорськ під ворожим вогнем. У Краматорську росіяни влучили ракетами в промзону і приватний сектор - ймовірно, під завалами одного з будинків перебуває сім'я з 4 осіб, зокрема два підлітки. Зруйновано 2 будинки, пошкоджено ще 23", - написав він у Телеграм-каналі в суботу ввечері.

"У Слов'янську снаряд влучив у школу - під завалами можливе перебування однієї людини", - додав Кулеба.

На місцях ударів працюють представники влади, поліція і рятувальники.



