Окупанти обстріляли з артилерії та дронів Нікопольський район, є поранені

Окупанти обстріляли з артилерії та FPV-дронів Нікополь і дві громади району (Дніпропетровська область), є поранені, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко в суботу ввечері.

"Сьогодні росіяни атакували Нікополь і населені пункти Марганецької та Мирівської громад. Застосували ствольну артилерію та фпв-камікадзе. У населеному пункті Марганецької громади під удар російського фпв-камікадзе потрапив автомобіль, унаслідок чого поранення і контузію дістали жінка 1974 року народження і чоловік 1975 року народження", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

За словами Євтушенка, постраждалих госпіталізовано в лікарню, їхній стан стабільний, середньої тяжкості, лікарі надають необхідну допомогу.

"Загалом пошкоджено вісім приватних будинків, шість господарських будівель, майно агропромислового підприємства, автомобіль, лінії газо- та електромережі", - додав начальник РВА.

