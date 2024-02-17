Події

22:28 17.02.2024

Окупанти обстріляли з артилерії та дронів Нікопольський район, є поранені

1 хв читати
Окупанти обстріляли з артилерії та дронів Нікопольський район, є поранені

Окупанти обстріляли з артилерії та FPV-дронів Нікополь і дві громади району (Дніпропетровська область), є поранені, повідомив начальник районної військової адміністрації Євген Євтушенко в суботу ввечері.

"Сьогодні росіяни атакували Нікополь і населені пункти Марганецької та Мирівської громад. Застосували ствольну артилерію та фпв-камікадзе. У населеному пункті Марганецької громади під удар російського фпв-камікадзе потрапив автомобіль, унаслідок чого поранення і контузію дістали жінка 1974 року народження і чоловік 1975 року народження", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

За словами Євтушенка, постраждалих госпіталізовано в лікарню, їхній стан стабільний, середньої тяжкості, лікарі надають необхідну допомогу.

"Загалом пошкоджено вісім приватних будинків, шість господарських будівель, майно агропромислового підприємства, автомобіль, лінії газо- та електромережі", - додав начальник РВА.
 

Теги: #україна #обстріли #нікополь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:04 18.02.2024
Ще одного загиблого витягнуто з-під завалів після ракетного удару по Краматорську

Ще одного загиблого витягнуто з-під завалів після ракетного удару по Краматорську

23:11 17.02.2024
У Краматорську з-під завалів витягли тіло жінки, яка загинула внаслідок ракетного удару

У Краматорську з-під завалів витягли тіло жінки, яка загинула внаслідок ракетного удару

22:41 17.02.2024
Унаслідок ракетного обстрілу Слов'янська і Краматорська під завалами перебуває 5 осіб

Унаслідок ракетного обстрілу Слов'янська і Краматорська під завалами перебуває 5 осіб

22:21 17.02.2024
У Куп'янську з-під завалів витягнуто тіло жінки - прокуратура

У Куп'янську з-під завалів витягнуто тіло жінки - прокуратура

21:34 17.02.2024
Війська РФ обстріляли Білозерку Херсонської області, поранено трьох місцевих жителів

Війська РФ обстріляли Білозерку Херсонської області, поранено трьох місцевих жителів

16:43 17.02.2024
Унаслідок обстрілу Куп'янська госпіталізовано двох мирних жительок - Синєгубов

Унаслідок обстрілу Куп'янська госпіталізовано двох мирних жительок - Синєгубов

16:00 17.02.2024
Окупанти скинули на Куп'янськ 12 авіабомб, під завалами житлових будинків можуть бути люди - начальник облполіції

Окупанти скинули на Куп'янськ 12 авіабомб, під завалами житлових будинків можуть бути люди - начальник облполіції

15:11 17.02.2024
Харківщина під ворожими ударами - Синєгубов

Харківщина під ворожими ударами - Синєгубов

14:05 17.02.2024
У Запоріжжі через ворожий обстріл пошкоджено тепломережу, без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків - міськрада

У Запоріжжі через ворожий обстріл пошкоджено тепломережу, без опалення залишилися 39 багатоповерхових будинків - міськрада

12:48 17.02.2024
У Запоріжжі є влучання в інфраструктурний об'єкт - попередня інформація

У Запоріжжі є влучання в інфраструктурний об'єкт - попередня інформація

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетного обстрілу Слов'янська і Краматорська під завалами перебуває 5 осіб

У Мюнхені Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Павелом

Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

Зеленський телефоном обговорив із Байденом ситуацію на полі бою

Окупанти вдруге за день скинули КАБи на Куп'янськ, під завалами адмінбудівлі КП можуть бути люди

ОСТАННЄ

У Мюнхені Зеленський провів зустріч із президентом Чехії Павелом

3-тя ОШБр відійшла на підготовлені позиції на околицях Авдіївки - командування

Зеленський у Мюнхені зустрівся з делегацією Палати представників Конгресу США

ПП "Ягодин - Дорогуськ" 18 лютого буде повністю заблокований для вантажівок

Зеленський телефоном обговорив із Байденом ситуацію на полі бою

Окупанти вдруге за день скинули КАБи на Куп'янськ, під завалами адмінбудівлі КП можуть бути люди

Повітряні сили ЗСУ за минулу добу знищили три ворожі літаки - Генштаб

Повітряні сили ЗСУ за минулу добу знищили три ворожі літаки

Спецпредставниця США пропонує альтернативне вирішення спорів в Україні для інвесторів на період судової реформи

Окупанти за добу здійснили 4 ракетних і понад 60 авіаударів, а також 79 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА