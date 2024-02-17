Повітряні сили ЗСУ за минулу добу знищили три ворожі літаки

За минулу добу українська авіація завдала ударів по 14 районах розташування сил РФ, крім того, на Східному напрямку Повітряні сили ЗСУ ліквідували три ворожі літаки, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України, опублікованому у фейсбуці в суботу ввечері.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Також на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Крім того, за даними Генштабу, підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів, 1 станції радіоелектронної боротьби противника.