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19:22 17.02.2024

Наступні безпекові угоди з Україною, найімовірніше, підпишуть Данія та Нідерланди - Никифоров

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Наступні безпекові угоди з Україною, найімовірніше, підпишуть Данія та Нідерланди - Никифоров

Наступні угоди про співпрацю у сфері безпеки з Україною після Великої Британії, Німеччини та Франції, судячи з динаміки підготовки документів, підпишуть Данія і Нідерланди, упевнений прессекретар президента України Сергій Никифоров.

"Я б відзначив зустрічі (президента Зеленського на полях Мюнхенської безпекової конференції - ІФ-У) з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен і Нідерландів Марком Рютте, тому що вчора було підписано дуже важливі безпекові угоди з Німеччиною і Францією. І судячи з динаміки підготовки наступних двосторонніх безпекових угод у рамках Вільнюської декларації "Великої сімки", виглядає так, що саме Данія та Нідерланди будуть наступними країнами, з якими такі угоди будуть підписані", - розповів Никифоров у телемарафоні.

Прессекретар президента не оголосив дати підписання таких документів, однак заявив, що "це відбудеться зовсім скоро".

Він також розповів про те, що під час проведення самої Мюнхенської безпекової конференції Україна не підписувала жодних офіційних документів із партнерами.

 

 

 

Теги: #безпека #угода

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