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14:04 17.02.2024

Тарнавський: Втрати росіян у всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу становлять 609 осіб

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Тарнавський: Втрати росіян у всій операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу становлять 609 осіб

Артилерія Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", прикриваючи вихід підрозділів ЗСУ з Авдіївки, виконала майже 400 вогневих завдань, було відбито понад 40 атак противника, повідомив командувач ОСУВ Олександр Тарнавський.

"За минулу добу на Авдіївському напрямку українські захисники та захисниці відбили 38 атак ворога в районі Авдіївки, Ласточкиного, західніше Бердичів та ще п’ять атак – біля Первомайського та Невельського. Прикриваючи організований вихід наших підрозділів з Авдіївки, артилерія ОСУВ "Таврія" виконала майже 400 вогневих завдань", - написав він у телеграм-каналі в суботу.

Як повідомив Тарнавський, загальні втрати росіян у живій силі в усій операційній зоні ОСУВ "Таврія" за минулу добу становлять 609 осіб, в озброєнні та військовій техніці - 21 одиницю (не враховуючи БПЛА). Зокрема, це два танки, 11 бойових бронемашин, чотири артсистеми, один ПТРК, три автомобілі. Також Сили оборони України знищили два інші важливі об'єкти противника. Нейтралізовано або знищено 230 БПЛА різних типів.

"Наші воїни займають позиції на другому рубежі оборони", - інформував Тарнавський.

 

Теги: #зсу #авдіївка #тарнавський

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