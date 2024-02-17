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13:43 17.02.2024

Генсек НАТО вважає за потрібне терміново наростити виробництво зброї в країнах альянсу

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Генсек НАТО вважає за потрібне терміново наростити виробництво зброї в країнах альянсу

Країнам НАТО необхідно швидкими темпами наростити виробництво зброї, заявив у суботу генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Потрібно зробити наголос на нарощуванні виробництва зброї. Нам терміново потрібно докласти більше зусиль щодо цього", - сказав він на Мюнхенській безпековій конференції.

Генсек НАТО наголосив, що альянс залишається найсильнішою організацією у світі з часткою близько 50%.

"Ми сильніші за Росію, але війна продемонструвала проблеми: постійне поповнення боєприпасів, деталей, обслуговування. Ми використовуємо запаси, вони добігають кінця, треба нарощувати виробництво", - пояснив Столтенберг.

За його словами, наразі в організації не бачать безпосередньої загрози для країн НАТО: хоча світ став страшнішим і небезпечнішим, але і НАТО стало сильнішим.

"Не думаю, що Москва має якісь сумніви щодо потужності НАТО і рішучості діяти спільно. Ми переконані в нашій силі, тому не боїмося і не чекаємо військової загрози", - наголосив генсек.

Він нагадав, що після анексії Росією Криму у 2015 році було ухвалено рішення про збільшення видатків на оборону країнами-членами НАТО, і всі члени альянсу підвищили свої оборонні видатки, а 18 із 31 члена вже досягли рівня видатків на оборону у 2% від ВВП.

За його словами, європейські члени альянсу щорічно витрачають на оборону EUR60 млрд і постійно підвищують цю частку витрат.

"Це найбільше підвищення витрат за всю історію, дедалі більше військ на східному фланзі, і ми віддані цій справі", - заявив Столтенберг.

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Теги: #нато #столтенберг

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