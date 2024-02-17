Ситуація в Авдіївці: Сили оборони відступили на нові позиції і "готові до будь-якого розвитку подій" - ОСУВ "Таврія"

Інтенсивність бойових дій на Авдіївському напрямку після виведення підрозділів Збройних сил України знизилася, Сили оборони відступили на нові позиції і "готові до будь-якого розвитку подій", повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Дмитро Лиховій.

"Інтенсивність бойових дій після опівночі і до 6-ї ранку знизилася... Ворог в останні кілька діб, і останні години минулої доби досяг апогею натиску, який ґрунтується на політичних амбіціях одного кремлівського фюрера в наступі на Авдіївку", - сказав він в ефірі загальнонаціонального марафону в суботу.

"Зараз сили оборони розміщуються і закріплюються на другому оборонному рубежі, щоб здійснювати оборону в іншому місці. Ворог також переводить дух порівняно з попередніми кількома днями і, ймовірно, матиме свій план бойових дій. Ми готові до будь-якого розвитку подій", - заявив речник ОСУВ "Таврія".