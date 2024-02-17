Це правильне рішення, щоб не потрапити в оточення - Зеленський про вихід з Авдіївки

Президент України Володимир Зеленський сказав, що рішення військового командування відійти з Авдіївки було викликано бажанням зберегти наших людей.

"Зберегти максимальну кількість українців, зберегти наших людей. Це правильне рішення, щоб не потрапити в оточення", - сказав він, виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки в суботу.

"Росія нічого не захопила. Вони повністю знищують будинки, а потім заходять на території", - зазначив Зеленський.

За словами Зеленського, Україна досі не володіє зброєю, що перевершує російську. "Ми здивуємо їх нашими системами безпілотників, радіоелектронної боротьби. Але це паралельний шлях, який ми прокладаємо в очікуванні допомоги наших партнерів", - зазначив він.