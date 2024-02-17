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07:40 17.02.2024

Генштаб ЗСУ: Окупанти за добу здійснили вісім ракетних і 55 авіаударів, також 137 обстрілів із РСЗВ

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Генштаб ЗСУ: Окупанти за добу здійснили вісім ракетних і 55 авіаударів, також 137 обстрілів із РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили 8 ракетних і 55 авіаційних ударів, а також 137 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 7:00 суботи.

Так, унаслідок російських терористичних атак є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, медичні заклади, а також об'єкти критичної інфраструктури.

Також авіаударів зазнали Уди, Гатище, Катеринівка Харківської області; Білогорівка Луганської області; Роздолівка, Терни, Авдіївка, Семенівка, Ласточкине, Олександропіль Донецької області.

Крім того, під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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