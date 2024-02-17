Окупанти обстріляли дев'ять громад Сумської області, є жертва

Російські окупаційні війська в п'ятницю здійснили 47 обстрілів прикордоння Сумської області, зокрема, дев'яти громад, є загиблий, повідомила пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 47 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 237 вибухів. Обстрілу зазнали Юнаківська, Хотинська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Есманьська, Шалигинська, Середино-Будська громади", - сказано в повідомленні.

Так, по ️Есманьській громаді здійснено обстріл із FPV-дрона (4 вибухи), 1 вибух із міномета і 18 вибухів з артилерії. У ️Великописарівській громаді з території РФ здійснено мінометні обстріли (34 вибухи), ворожими БПЛА скинуто снаряди типу ВОГ (4 вибухи) та обстріли з артилерії (21 вибух). Унаслідок обстрілу загинув місцевий житель. Також був обстріл з FPV-дрона (1 вибух). По ️Білопільській ворог гатив з артилерії (20 вибухів), АГС (16 вибухів) і мінометів (40 вибухів). Також відбулася атака 3-х FPV-дронів (3 вибухи). У ️Хотинській зафіксовано артобстріли із САУ (26 вибухів) та обстріли з мінометів (7 вибухів).

На територію ж Шалигинської громади росіяни скинули 7 мін. У Середино-Будській з території РФ здійснено мінометні обстріли (11 вибухів). У ️Новослобідській були обстріли з міномета (14 вибухів). По Краснопільській ворог бив з артилерії (4 вибухи). У ️Юнаківській з території РФ здійснено обстріл із міномета (4 вибухи).